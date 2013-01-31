Міністр закордонних справ Словаччини: В України залишилось не так багато часу

Брюссель. 31 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак наголошує, що в України залишилось не так багато часу для виконання рекомендацій ЄС, висловлених у висновках Ради закордонних справ ЄС від 10 грудня 2012 року.

Про це він заявив сьогодні власному кореспонденту УНІАН в Брюселі.

“У нас менше часу, ніж ми можемо вважати. Європейська комісія здійснить дві оцінки: першу в середині лютого, і другу – на початку травня. Бо ж якщо ми хочемо мати серйозні висновки у листопаді, нам треба підгортуватися до них”, - сказав міністр.

Він зазначив, що про це, в тому числі, було сказано сьогодні зранку під час засідання Групи друзів України з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою.

М.Лайчак повідомив, що за згодою з українською стороною запросив європейських колег на таку зустріч.

“Ми вважаємо, що це дуже правильний момент для цього, оскільки внаслідок парламентських виборів в Україні сформовано новий уряд”, - сказав словацький міністр.

М.Лайчак зазначив, що під час зустрічі відбулася гарна дискусія.

“Було багато позитивної енергетики в залі. Разом з тим, було чітко підкреслено, що саме Україна має зробити внесок. Ми тут для того, щоб допомогти, але ми не можемо зробити роботу за Україну”, - наголосив словацький міністр.