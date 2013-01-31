Україні варто розвіяти сумніви ЄС щодо своєї судової системи

Брюссель. 31 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак наголошує, що Україні варто розвіяти сумніви ЄС щодо судової системи.

Про це він заявив сьогодні у коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Важливо, щоб в нас не було сумнівів у судовій системі України. А ці сумніви зараз є. Вам відомо, що вислів “вибіркове правосуддя” було кілька разів згадано в офіційних документах. Тож, те, чого ми очікуємо від України – це розвіяння нашої стурбованості та наших сумнівів щодо ефективності та професіоналізму судової системи”, - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо того, чи достатньо для цього запропонувати помилування, як у випадку з колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком, міністр відповів, що такий підхід не відповідав би баченню ЄС щодо розв’язання проблеми вибіркового правосуддя.