Європа відгуляла Масляну (фоторепортаж)

Брюссель. 18 лютого. УНІАН. В Європі завершилися традиційні щорічні святкування Масляної.

Минулого тижня святкові карнавали відбулися в багатьох містах європейських країн, де відзначати це свято прийнято ще з середніх віків.

Масляна – це свято завершення зими, тому і гуляють його європейці широко і весело. В багатьох містах Європи карнавали на Масляну мають давні усталені звичаї, а деякі з них, як наприклад карнавал в бельгійському Бінші, навіть занесено до переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

У нашому репортажі ви побачити світлини з двох карнавалів: у німецькому Штутгарті та в Бінші.

Відкрив карнавал у Штутгарті мер міста. Ось він - другий справа, у смішній пілотці розкидає цукерки мешканцям індустріальної столиці Німеччини.

Самі ж жителі Штутгарта, які не брали безпосередньої участі в карнавалі, все ж причепурилися до свята і зробили святковий макіяж.

А наймолодші глядачі вийшли на вулиці у своїх найкращих святкових костюмах.

Одна з функцій святкового карнавалу на Масляну - відвадити нечисту силу від помешкань та полів. А чим її найкраще переконати? Хіба що тим, що тут вже своя є, не менш страшна і потужна.

А щоб чужу нечисіть відлякати, "своєї" повинно бути багато і різної

А ось і дідусі-лісовики побудували майстерно піраміду прямо на вулицях Штутгарта

А ось - дівчата-акробати демонструють майже циркові номери

Свято без музики - не свято. Ну а яка ж музика, як музикант тверезий?

А завершилося все дійство святковим кордебалетом.

А це вже - бельгійський Бінш, той самий, чий карнавал внесено до переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО

Апофеоз карнавалу завжди припадає на так званий "Жирний вівторок". В цей день вулиці в Бінші належать лише кільком постійним перонажам. Але всі вони обов'язково гуляють з апельсинами. Ось тут - маленькі селяни

А головний герой свята - Жилль. У цьому невеличкому містечку інсує з десяток організацій Жиллів. Кожна така організація має свій вигляд костюмів. Непосвяченому відрізнити один від одного складно, оскільки йдеться про зовсім дрібні речі: розташування кольорів, малюнку на костюмах Жилля.

За один день карнавального шестя кожен Жилль має роздати чи розкидати 25 кілограмів апельсинів. Звідки прийшла така традиція до півнчного Біншу не знає ніхто. Хіба що занесена ще з часів іспанського володарювання в цих краях

Маленьким Жиллям більше подобається не роздавати апельсини, а розкидати, куди тільки сили вистачить

"Низько літаючі" апельсини в карнавальний день змушують власників будинків на центральній вулиці міста ставити спеціальні металеві сітки для захисту вікон

Подейкують, що місцеві жителі влітку навіть їздять на заробітки до Італії чи Іспанії, щоб потім отримати апельсини на час карнавалу подешевше

Барабанники - дуже важливі персонажі карнавального дійства. Річ у тім, що в день карнавалу Жилль, навіть один, не може нікуди піти без супроводу барабанника. Ця традиція свято зберігається, тому з самого ранку і до пізнього вечора "жирного вівторка" у Бінші не сумно від барабанного бою.

Один з атрибутів Жилля - капелюх зі справжнього страусиного пір'я. Вага такого капелюшка сягає 5 кілограмів. Тож носити його на голові весь день без звички складно. Але правила дозволяють обходитися і без капелюха.

Розкидати апельсини та носити важкі капелюхи без музичної підтримки було б зовсім сумно. Тому й гуляють на карнавалі Жиллі з окрестрами.

Отримати апельсин від Жилля означає отримати удачу та щастя в хату на весь рік. Тож, не залишайтеся осторонь - завітайте і ви на карнавал в Бінші.

Фото Юрія Пінського та Сергія Воропаєва.