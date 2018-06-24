У Штутгарті відбулася 13-а автомобільна виставка “Ретро-классік” (фоторепортаж)

Штутгарт. 12 березня. УНІАН. У німецькому Штутгарті відбулася 13-а автомобільна виставка “Ретро-классік”.

Цього року виставка проходила з 7 по 10 березня в Штутгартському виставковому центрі.

За даними організаторів, цього року виставку відвідали 77 тис. осіб, що практично на 20% більше, ніж минулого року.

У виставці взяли участь 1308 учасників, які представили близько 3000 автомобілів. Для висвітлення виставки акредитувалися понад 700 журналістів з 20 країн.

Нинішня виставка принесла і певні комерційні результати: було продано кілька автомобілів у високо-класному сегменті. Так, єдиний в світі Horch 853 1937 року було продано за 1,8 млн. євро.

Втім, навіть якщо у вас немає таких грошей, відвідати виставку все одно варто, хоча б тому, що численні автомобілі, представлені на ній, - не лише дорогі, а вже й стали частиною історії.

Один з перших серійних Опелів виглядав саме так. І вироблявся серійно в 1899-1901 роках

Нинішнього року на виставці було представлено майже 3 тис. автомобілів

Машина Horch 855 1935 року випуску. Розиває швидксть до 120 км. на годину. На сьогодні в світі існує лише 3 таких автомобілі.

А ось один з перших Мерседесів з “літаючими дверима” – дверима, що відкривалися вгору, і нагадували крила. Автомобіль побудовано в 1954 році.

Месершміт з пропелером, але не літає. В цій моделі вертикальний пропеллер використовував силу повітря для пересування автомобіля.

Цей Fiat 1943 року випуску не дарма викликав зацікавленість у відвідувачів виставки, оскільки пов'язаний з ім'ям найвідомішої італійської учасниці автомбільних перегонів - баронесси Марії Антуанетти Аванцо. Вона почала свою кар’єру учасниці авторалі на пісочних пляжах данського острова Фано. Коли ж її потужний 12-циліндровий Packard несподівано почав димити, а потім і загорівся, вона для того, щоб збити полум’я, направила машину просто в море. Вже не берегу Марія пообіцяє наступного разу для участі в перегонах обрати Fiat. І ось цю машину вона й знайшла біля свого будинку.

Британський автомобіль MG 1935 року випуску до найдорожчих не належить. Його нинішгя ціна - 44,5 тис. євро.

Бентлі, навіть якщо він збудований в 1931 році, вражає своїми потужними формами.

А ось і Кадиллак – машина, яка завжди належала до представницького класу. До речі, ця її версія, 1942 року, нагадує автомобілі ЗіМ, що вироблялися в радянські часи і слугували, передусім, для перевезення радянських чиновників.

Шевроле Корвет 1964 року. Дещо космічний дизайн цього авто і досі робить його привабливим.

Фіати - прародичі одного з найпопулярніших автомобілів радянських часів та безумовного героя всіх автомобільних анекдотів - так званого "горбатого" "Запорожця".

Німецький клуб ветеранів "Сітроену" - є і такий - представив модель "Торпедо" 1928 року.

Історія автомобілів не така вже й велика, але - насичена. Саме тому виставка "Ретро-классік" щороку збирає дедалі більше експонентів та відвідувачів. Можливо, наступного року до них долучитися й ви?

Фото Юрія Пінського.