Пилипенко став доповідачем ПАРЄ щодо зловживань при позбавленні батьківських прав

Брюссель. 20 березня. УНІАН. Народний депутат України від Партії регіонів Володимир Пилипенко став доповідачем Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) щодо зловживань при позбавленні батьківських прав.

Як повідомили УНІАН в представництві України при Радіє Європи, відповідне рішення було схвалено 19 грудня на засіданні Правового комітету ПАРЄ в Парижі.

В.Пилипенко готуватиме доповідь під назвою «Перевищення повноважень членами соціальних служб країн-членів Ради Європи при прийнятті рішення щодо позбавлення батьківських прав».

Як уточнили у представництві України, необхідність підготовки такої доповіді зумовлена зростанням кількості повідомлень про випадки перевищення повноважень соціальними службами в країнах-членах про позбавлення батьківської опіки без надання належних доказів, зокрема, щодо сімей іммігрантів.