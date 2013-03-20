Пилипенко став представником Правового комітету ПАРЄ в Європейській комісії з питань ефективності правосуддя

Брюссель. 20 березня. УНІАН. Народний депутат України від Партії регіонів Володимир Пилипенко став представником Правового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в Європейській комісії з питань ефективності правосуддя.

Як повідомили УНІАН в представництві України при Раді Європи, відповідне рішення було схвалено 19 березня на засіданні Правового комітету ПАРЄ в Парижі.

Європейська комісія з питань ефективності правосуддя була заснована 18 вересня 2002 року відповідно до рішення Комітету міністрів Ради Європи.

Цей орган є експертним осередком, в рамках якого обговорюються питання ефективності функціонування юстиції в державах-членах Ради Європи, здійснюються дослідження у цій галузі, в тому числі порівняльного характеру, готуються проекти рекомендацій, спрямованих на ідентифікацію можливостей та сприяння застосуванню різноманітних інструментів з метою поєднання двох ключових принципів правосуддя: справедливості та ефективності.

До основних завдань Комісії належать: аналіз результатів функціонування судових систем, ідентифікація проблем, з якими вони стикаються, визначення конкретних заходів для удосконалення судових систем країн-членів Ради Європи та здійснення на постійній основі оцінки їх основних характеристик, у разі звернення держави-члена, надання методичної допомоги, внесення пропозицій органам Ради Європи щодо розробки відповідних договірно-правових інструментів у галузі правосуддя.