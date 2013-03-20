Україна в 2012 році не виконала більшості рекомендацій ЄС

Брюссель. 20 березня. УНІАН. ЄС відзначає, що в 2012 році Україна не виконала більшості рекомендацій в рамках попередньої доповіді про прогрес в реформах в рамках Європейської політики сусідства.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у представленій сьогодні доповіді про прогрес України в рамках Європейської політики сусідства за 2012 рік.

“В 2012 році Україна не виконала більшості ключових рекомендацій, що містилися в останній доповіді про прогрес в рамках Європейської політики сусідства”, - написано у документі.

Разом з тим, в документі зазначається, що Київ здійснив кілька кроків до юридичної та судової реформи, зокрема, із набуттям чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом, а також зі схваленням закону про притулок та статус біженців.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія щорічно робить оцінку прогресу країн в рамках Європейської політики сусідства.