В Європі не побачили покращення ситуації в сфері свободи ЗМІ в Україні

Брюссель. 20 березня. УНІАН. Єврокомісія не побачила покращення медіа-свободи в Україні в 2012 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в оприлюдненій сьогодні Комісією доповіді про прогрес України в 2012 році в рамках Європейської політики сусідства.

“Свобода ЗМІ не покращилася в 2012 році. Повідомлення про фізичні напади на журналістів почастішали, а правоохоронні органи не розслідували належним чином відповідні випадки”, - написано в доповіді.

У документі зазначається, що в інформаційному просторі України в минулому році домінували про-урядові медіа, а тиск на ЗМІ, критичні до влади, - зріс.

“Журналісти та медіа-експерти критикували Міжвідомчу робочу групу при Адміністрації Президента за неспроможність ефективно реагувати на ситуацію”, - написано в документі.

У доповіді також нагадується про те, що в першому читанні українським парламентом було схвалено проект закону про відновлення кримінальної відповідальності за наклеп, який потім було відкликано.

Крім того, у доповіді також зазначається, що в минулому році в Україні не здійснено ніякого прогресу у схваленні законодавства про громадське телебачення та прозорість власників ЗМІ.