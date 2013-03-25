Брюссель. 25 березня. УНІАН. Президент Євро комісії Жозеф Мануел Баррозу вирішив створити робочу групу для допомоги Кіпру в реалізації програми виходу з кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

“Я вирішив створити Робочу групу для Кіпру”, - сказав Президент Єврокомісії.

Він зазначив, що виклики, які стоять перед Кіпром, є дуже значними, оскільки його економічна модель продемонструвала свою нежиттєздатність.

“Нам потрібно думати не лише про фінансову стабільність, але й про новий старт реальної економіки”, - підкреслив Ж.М.Баррозу.

За словами Президента Єврокомісії, Робоча група працюватиме в Брюсселі і координуватиметься віце-президентом Єврокомісії, відповідальним за економічні та монетарні питання, Оллі Реном.

Відповідаючи на запитання щодо підозр в тому, що Кіпр є місцем відмивання грошей, переважно російського походження, Президент Єврокомісії зазначив, що такі повідомлення викликають стурбованість. У зв’язку з цим він привітав рішення влади Кіпру пройти незалежний аудит на предмет відмивання грошей, який здійснюватиметься міжнародними експертними центрами, в тому числі, представниками організації Moneyval – комітету експертів з відмивання брудних грошей та фінансування тероризму при Раді Європи.