В ЄС хочуть спростити правила в’їзду для студентів та науковців з третіх країн

Брюссель. 25 березня. УНІАН. Єврокомісія хоче спростити правила в’їзду та перебування в ЄС для студентів та науковців з третіх країн.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом.

“Приїхати до Європи для досліджень чи навчання набагато складніше, ніж мало б бути. Ми маємо видалити ці перешкоди, і зробити ЄС більш відкритим для талантів”, - сказала комісар.

За її словами, нові пропозиції передбачають замінити дві чинних Директиви ЄС щодо студентів та дослідників однією, та внести низку змін.

Так, Комісія, зокрема, запропонувала обмежити 60-ма днями термін схвалення рішення про надання візи для навчання чи досліджень для вихідців з третіх країн. Як зазначила С.Мальмстрьом, станом на сьогодні схвалення рішення з цього питання нічим не обмежено, що час від часу може створювати перешкоди для іноземців.

Крім того, нові пропозиції Євро комісії передбачають посилити право на пересування студентів та науковців всередині ЄС, а також – надання їм права на працю, щонайменше протягом 20 годин на тиждень, для підтримання свого перебування та навчання в ЄС.

При цьому, комісар повідомила, що пропозиції також передбачають надання студентам та науковцям з третіх країн права залишатися протягом 12-ти місяців після завершення їх навчання на території ЄС для вивчення можливостей працевлаштування або створення власного бізнесу.

Нові правила будуть передані на розгляд Раді ЄС та Європарламенту.

При цьому, комісар висловила сподівання, що вони зможуть запрацювати вже з 2016 року.