Депутат Європарламенту Брок здивований рішенням українського суду у справі Луценка

Брюссель. 4 квітня. УНІАН. Голова Комітету Європарламенту з питань закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок (група народних партій, Німеччина) здивований рішенням Вищого спеціалізованого суду України у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Про це депутат заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Я був здивований рішенням”, - сказав депутат.

“Ми проаналізуємо його наступного тижня з Президентом Петом Коксом, який був минулого тижня в Україні зі своєю місією”, - додав Е.Брок.

Він також нагадав, що у грудні Європейський парламент, говорячи про справи Ю.Луценка та колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко указав на проблему – вибіркове правосуддя.

“Це буде визначальною частиною нашої оцінки”, - підкреслив Е.Брок.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок екс-міністру внутрішніх справ України Юрію Луценку у справі про посадові злочини, таким чином екс-міністр відбуватиме покарання у Менській виправній колонії до кінця чотирирічного терміну, який спливає у 2014 році.

Згідно з рішенням, суд не задовольнив касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку. Водночас суд у своїй ухвалі суд зазначив, що касаційна скарга на вирок Ю.Луценко підлягає частковому задоволенню в частині зменшення відшкодування завданих МВС України збитків з 643 до 609 тис. грн. За іншою частиною касаційної скарги вирок залишено без змін.

2-3 квітня колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядала касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку про позбавлення його волі на 4 роки за скоєння посадових злочинів.

Ю.Луценко був арештований в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконний прийом на роботу до міліції свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також дуже дороге святкування Дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

16 травня в 2012 р. Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці. Ю.Луценко відбуває покарання в Менській колонії в Чернігівській області.