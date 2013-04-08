Генсек Ради Європи привітав звільнення Луценка

Брюссель. 8 квітня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягленд привітав звільнення колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Дуценка.

Про це йдеться у його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я вітаю рішення Президент Януковича помилувати колишніх міністрів Ю.Луценка та Георгія Філіпчука, а також чотирьох інших осіб. Це йде в дусі рішення Європейського суду з прав людини”, - написано у заяві Генсека.

“Я вірю, що Україна також виконає рішення суду у справі колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко”, - додав Т.Ягленд.

Генеральний секретар Ради Європи також зазначив, що Рада Європи продовжить співпрацю з українською владою у наданні допомоги та експертизи в ході судової реформи.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі - колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.

Згідно з указом глави держави, Ю.Луценко звільнений від подальшого відбування основного покарання, а Г.Філіпчук - від основного і додаткових покарань.

Раніше омбудсмен Валерія Лутковська направила звернення до В.Януковича помилувати Ю.Луценка. Після цього В.Янукович звернувся до Комісії при Президентові України з питань помилування з проханням невідкладно розглянути це звернення.