Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Польща хоче мотивувати Україну прискорити реформи, необхідні для підписання угоди про асоціацію.

Як повідомляє офіційній веб-сайт Міністерства закордонних справ Польщі, про це міністр Радек Сікорські заявив 22 квітня у Люксембурзі, під час обговорення питання “Східного партнерства” на засіданні Ради закордонних справ ЄС.

“Ми мотивуватимемо український уряд прискорити реформи з тим, щоб угода про асоціацію між ЄС та Україною могла бути підписана в листопаді”, - зазначив Р.Сікорські.

Він підкреслив, що обговорення ситуації в країнах “Східного партнерства” на засіданні Ради закордонних справ є дуже важливою, оскільки зараз вже розпочалася активна підготовка до саміту “Східного партнерства”, запланованого на кінець листопада у Вільнюсі.

У повідомленні також нагадується, що в четвер, 25 квітня, Р.Сікорські разом з міністрами закордонних справ Данії, Нідерландів та Литви відвідають Київ для вивчення на місці можливостей для підписання угоди про асоціацію.