Яценюк передав європейським колегам бажання опозиції підписати угоду про асоціацію
Спільна заява трьох опозиційних партій
Брюссель. 24 квітня. УНІАН. Голова парламентської фракції “Батьківщина” Аресній Яценюк передав європейським колегам бажання опозиції підписати угоду про асоціацію.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він повідомив сьогодні українським журналістам в Брюсселі.
“Я привіз сюди до Брюсселя спільну заяву трьох опозиційних партій, яка чітко зазначає, що три опозиційні партії вважають за необхідне підписання угоди з ЄС у Вільнюсі на саміті. Це – наша спільна позиція, і ця позиція донесена до наших європейських партнерів”, - сказав депутат.
Він також зазначив, що під час зустрічей з комісарами ЄС, в тому числі, комісаром з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефаном Фюле, та керівництвом Європарламенту, він передав оцінку опозиції щодо діяльності моніторингової місії Європарламенту на чолі з колишніми Президентами Європарламенту та Польщі Петом Коксом та Олександром Кваснєвським.
“Ми вважаємо що ця місія ефективно працює”, - сказав А.Яценюк.
Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році, та завершили її — в 2011 році. 30 березня 2012 року угода була парафована сторонами.
Підписання угоди може відбутися наприкінці листопада на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі, якщо Україна виконає критерії, визначені у рішенні Ради закордонних справ ЄС від 10 грудня 2012 року.
Серед цих критеріїв — реформування виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя, а також продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.
Місія Кокса-Кваснєвського працює в Україні з червня 2012 року, її головна мета — сприяння підписанню угоди про асоціацію через виконання критеріїв ЄС.