Брюссель. 24 квітня. УНІАН. Голова парламентської фракції “Батьківщина” Аресній Яценюк передав європейським колегам бажання опозиції підписати угоду про асоціацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він повідомив сьогодні українським журналістам в Брюсселі.

“Я привіз сюди до Брюсселя спільну заяву трьох опозиційних партій, яка чітко зазначає, що три опозиційні партії вважають за необхідне підписання угоди з ЄС у Вільнюсі на саміті. Це – наша спільна позиція, і ця позиція донесена до наших європейських партнерів”, - сказав депутат.

Він також зазначив, що під час зустрічей з комісарами ЄС, в тому числі, комісаром з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефаном Фюле, та керівництвом Європарламенту, він передав оцінку опозиції щодо діяльності моніторингової місії Європарламенту на чолі з колишніми Президентами Європарламенту та Польщі Петом Коксом та Олександром Кваснєвським.

“Ми вважаємо що ця місія ефективно працює”, - сказав А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році, та завершили її — в 2011 році. 30 березня 2012 року угода була парафована сторонами.

Підписання угоди може відбутися наприкінці листопада на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі, якщо Україна виконає критерії, визначені у рішенні Ради закордонних справ ЄС від 10 грудня 2012 року.

Серед цих критеріїв — реформування виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя, а також продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.

Місія Кокса-Кваснєвського працює в Україні з червня 2012 року, її головна мета — сприяння підписанню угоди про асоціацію через виконання критеріїв ЄС.