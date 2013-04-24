Кінах переконаний, що більшість та опозиція можуть об`єднатися задля євроінтеграції

Брюссель. 24 квітня. УНІАН. Народний депутат України Анатолій Кінах переконаний, що більшість та опозиція в українському парламенті можуть об'єднатися задля вирішення питання євроінтеграції України.

Таку думку він висловив сьогодні в Брюсселі в розмові з власним кореспондентом УНІАН.

“Абсолютно впевнений. Головне, щоб у більшості та опозиції питання євроінтеграції не перетворювалося на поточну і особисту дрібну політичну кон'юнктуру. Бо це питання — стратегічного значення”, - сказав депутат.

Він зазначив, що вже зараз фракції більшості та опозиції демонструють єдність з питань європейської інтеграції.

При цьому, депутат нагадав, що в міжфракційному об'єднанні “Європейський вибір”, яке він очолює разом з Валентином Наливайченком, є представники як провладних, так і опозиційних фракцій. Депутат також зазначив, що особисто вітатиме будь-які ініціативи, спрямовані на вирішення стратегічного для України питання — інтеграції до ЄС.

А.Кінах зазначив також, що питання адаптації українського законодавства до стандартів ЄС вимагатиме не лише співпраці влади і опозиції, але й співпраці парламенту з Президентом та урядом.

“Ця робота вимагає дуже чіткої координації дій з Президентом і урядом України, і ми будемо пропонувати, щоб у Верховній Раді були відпрацьовані такі алгоритми, включаючи удосконалення регламенту Верховної Ради з тим, щоб Україна своєчасно виконала своє домашнє завдання по адаптації свого законодавства до вимог ЄС, включаючи те, що стосується підписання угоди про асоціацію”, - сказав він.