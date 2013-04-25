Комітет Європарламенту виступає за початок переговорів з США про торговельну угоду

Брюссель. 25 квітня. УНІАН. Комітет з питань міжнародної торгівлі Європарламенту вважає, що Рада міністрів ЄС має дозволити початок переговорів про трансатлантичне торгівельне те інвестиційне партнерство у червні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті резолюції депутата Вітал Морейра (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Португалія), схваленій сьогодні на засіданні Комітету.

На думку депутатів, нова угода має надати нові можливості для компаній ЄС, в тому числі, надати право на участь в конкурсах при проведенні державних закупівель, зменшити обмеження для постачальників послуг тощо.

При цьому, члени Комітету закликали США скасувати заборону на імпорт яловичини з ЄС для посилення двосторонньої довіри.

Депутати також висловили думку щодо того, що питання послуг в сфері культури та аудіо-візуальних послуг мають бути виключені з мандату на переговори про нову торгівельну угоду.

Передбачається, що парламент висловиться щодо цього проекту резолюції на сесії у травні.

Як повідомляв УНІАН, ЄС та США вирішили розпочати переговори щодо нової торгівельної угоди 13 лютого цього року.