Генсек Ради Європи стурбований політичною ситуацією в Молдові

Страсбург. 6 травня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягленд стурбований політичною ситуацією в Молдові.

Про це йдеться в його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я стежу за розвитком подій в Молдові зі стурбованістю. В останні кілька днів парламент Молдови вніс зміни до низки фундаментальних законів, які вражають політичну систему країни”, - написано у заяві. Генсек Ради Європи зазначив, що внесення змін до виборчого законодавства, законів про Конституційний суд, функціонування уряду та правоохоронних органів часто були схвалені без належних консультацій.

“Ці зміни, і шлях, яким вони були схвалені, містяться ризики підірвати незалежність та збалансованість інституцій”, - наголосив Т.Ягленд.

Він закликав усіх політичних гравців Молдови діяти відповідально, оскільки на кону — європейський шлях країни.

“Рада Європи продовжить співпрацювати з Молдовою, в тому числі через Венеціанську комісію для допомоги країні пережити нинішні політичні складнощі”, - зазначив Генсек Ради Європи.