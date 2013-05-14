Україна за 4 місяці скоротила транзит російського газу до ЄС

Київ. 14 травня. УНІАН. Транзит російського газу через територію України до країн Євросоюзу в січні-квітні 2013 року скоротився на 18,17% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 25,211 млрд куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, транзит газу у квітні 2013 року скоротився до 5,775 млрд куб. м порівняно з 6,595 млрд куб. м в березні п.р.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький прогнозує обсяг транзиту газу через територію України до країн ЄС у 2013 році на рівні 2012 року.

Транзит газу з РФ за підсумками 2012 року становив 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік.

Довідка УНІАН. Транзит газу територією України здійснює дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.