Єврокомісія надасть 37 млн. євро на боротьбу з піратством у Східній на Південній Африці

14:18, 21 травня 2013
Новини ЄС
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Для розхвитку судової та юридичної системи....

Брюссель. 21 травня. УНІАН. Європейська комісія надасть 37 млн. євро на боротьбу з піратством у Східній та Південній Африці.
Як повідомляє прес-служба Єврокомісії, відповідне рішення було схвалено сьогодні.
Гроші будуть надані через програму сприяння регіональній морській безпеці.
Пре-служьа Євро комісії зазначає, що за останнє десятиріччя рівень морської небезпеки у морських водах регіону став найвищим в світі.
ЄС перебуває в регіоні постійно з 2008 року, охороняючи морські суди від нападів. Результатом цього вже стало зменшення нападів з 299 в 2011 році до 111 – в 2012 році.
“Нова європейська підтримка є кроком вперед у боротьбі проти піратства, оскільки демонструє зобов’язання ЄС боротися з цією комплексною проблемо”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань розвитку Андріс Пібалгс.
Нова програма має сприяти розвитку юридичної та судової системи в країнах регіону для кращого забезпечення арешту та передачі піратів.
Крім того, частину коштів планується витратити на тренінги представників органів влади для виявлення руху коштів, отриманих внаслідок піратських дій.

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