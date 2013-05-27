Кожара розповів депутатам Європарламенту, що президентська кампанія вже почалася
19:14, 27 травня 2013Новини ЄС
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Брюссель. 27 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ Леонід Кожара заявляє, що в Україні вже розпочалася президентська виборча кампанія.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Кожара заявив сьогодні у своєму виступі на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.
“Неофіційно я можу сказати, що президентська кампанія вже розпочалася, і ми маємо багато ознак цього”, - сказав він.
Міністр зазначив, що Україна завжди живе від виборів до виборів.
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