Кожара розповів депутатам Європарламенту, що президентська кампанія вже почалася

Брюссель. 27 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ Леонід Кожара заявляє, що в Україні вже розпочалася президентська виборча кампанія.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Кожара заявив сьогодні у своєму виступі на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Неофіційно я можу сказати, що президентська кампанія вже розпочалася, і ми маємо багато ознак цього”, - сказав він.

Міністр зазначив, що Україна завжди живе від виборів до виборів.