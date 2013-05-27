Депутат Європарламенту називає позитивним сигналом гей-прайду в Києві

Брюссель. 27 травня. УНІАН. Депутат Європарламенту Ребекка Хармс (група “Зелених”, Німеччина) назвала позитивним сигналом проведення 25 травня у Києві гей-параду.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні під час засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Я думаю, це дуже гарний сигнал для Брюсселя. Незважаючи на рішення суду, багато людей працювали, щоб цей марш відбувся”, - сказала депутат.

Як повідомляв УНІАН, «Марші рівності» спільноти ЛГБТ (лесбійки, геї, бісексуали і транссексуали) пройшов у Києві 25 травня. За різними оцінками, у заході взяли участь від 50 до 100 осіб, яких посилено охороняли співробітники міліції.

Спочатку гей-парад планувався у центрі Києва, однак суд заборонив проведення 25 травня, на День Києва, всіх заходів, окрім офіційних.