ЄС готовий надавати східним сусідам необхідні інструменти для задоволення амбіцій

Брюссель. 29 травня. УНІАН. Європейський Союз готовий надавати східним партнерам інструменти, які можуть задовольнити їхні амбіції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле 28 травня на сесії Парламентської Асамблеї Євро-НЕСТ (ЄС – країни “Східного партнерства”).

“Вільнюський саміт (“Східного партнерства” – УНІАН) – це також питання диференціації. Дозвольте мені підкреслити, що “Східне партнерство” – не прямий жакет, воно не пропонує партнерам одні й ті самі шляхи, програми, чи той самий рівень амбіцій. Ми пропонуємо кілька інструментів, програм та політик для забезпечення цих амбіцій”, - сказав комісар.

Як повідомляв УНІАН, ініціатива “Східне партнерство” була започаткована в 2009 році, і спрямована на посилення відносин між ЄС та 6-ма країнами – східними сусідами: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.

Черговий, третій саміт “Східного партнерства” відбудеться наприкінці листопада цього року у Вільнюсі.