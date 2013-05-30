Страсбург. 30 травня. УНІАН. Українка виграла суд проти України за те, що їй відмовили у відновленні дієздатності.

Відповідне рішення схвалено сьогодні Європейським судом з прав людини.

Як повідомили у прес-службі суду, позивач Наталія Михайленко з Сімферополя була позбавлення дієздатності українським судом в 2007 році за позовом її батька через психічне захворювання.

Після того, як стан її здоров’я покращився, українка намагалися відновити дієздатність через суди, однак їй було відмовлено в цьому, як недієздатній особі.

Європейський суд з прав людини визнав порушення параграфу 1 статті 6 Конвенції з прав людини (право на доступ до суду), і присудив виплатити позивачу 3600 євро компенсації моральної шкоди та 1038 євро компенсації видатків на судове оскарження.