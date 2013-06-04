НАТО до жовтня створить сили швидкого реагування на кібератаки

Київ. 4 червня. УНІАН. Міністри оборони 28 країн НАТО домовилися створити сили швидкого реагування на кібератаки, повідомив сьогодні генсек Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен.

”Ми домовилися створити команди швидкого реагування для захисту систем НАТО”, - сказав він журналістам по завершенні першого дня міністерської зустрічі. За словами Расмуссена, операційна готовність сил швидкого реагування на кібератаки, в завдання яких буде також входити захист комп`ютерної інфраструктури окремих країн НАТО, буде забезпечена до жовтня. Про це повідомляє РІА «Новости».

Як сказав генсек НАТО, у 2012 році проти альянсу було скоєно в цілому 2,5 тисячі кібератак.

Міністри оборони НАТО вперше обговорили заходи взаємодії щодо захисту від кібератак, які, за словами Расмуссена, стають все більш витонченими.

У листопаді 2012 року НАТО провела командно-штабні навчання з кіберзахисту для перевірки технічного і експлуатаційного потенціалу альянсу. Навчання проводилися за вигаданим сценарієм, згідно з яким кібератаки наносилися проти НАТО і національних інфраструктур країн-союзниць.

Нова стратегічна концепція НАТО, затверджена в листопаді 2010 року на саміті в Лісабоні, визначає кіберзахист в якості одного з пріоритетів. Рада НАТО у 2008 році затвердила акредитацію Центру кіберзахисту НАТО в Таллінні і присвоїла йому статус міжнародної військової організації. Зараз у роботі центру беруть участь десять країн: США, Естонія, Німеччина, Словаччина, Італія, Литва, Латвія, Іспанія, Угорщина та Польща.