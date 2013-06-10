ЄС посилиd вимоги p екологічної безпеки при видобуванні нафти та газу на шельфі морів
Директива передбачає розробку детальних планів дій на випадок аварій
Брюссель. 10 червня. УНІАН. Рада ЄС посилила вимоги до забезпечення екологічної безпеки при видобуванні нафти та газу на шельфі морів.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради міністрів ЄС з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики в Люксембурзі.
Нова Директива, зокрема, передбачає, що перед отриманням ліцензій на видобуток нафти та газу на морському шельфі, компанії-претенди мають подавати звіти про всі великі можливі аварії під час бурових робіт, докази своєї здатності виправити завдану шкоду, а також докази адекватної фінансової безпеки для покриття можливих збитків під час інцидентів.
Директива також передбачає, що видобувні компанії мають створювати внутрішні плани дій на випадок надзвичайних ситуації з повним описом ресурсів та обладнання, яке може бути задіяно, а також конкретних дій працівників.
При цьому, сході плани мають розробляти і країни-члени ЄС. В таких планах, зокрема, мають бути розписані питання координації дій рятувальних служб видобувних компаній та урядових рятувальних служб і органів влади.
Нова Директива набере чинності за 20 днів після оприлюднення в Офіційному журналі ЄС.