Російські чиновники, причетні до справи Магнітського, часто подорожують до ЄС

Брюссель. 10 червня. УНІАН. Російські чиновники, заборонені до в’їзду в США через справу Сергія Магнітського, часто подорожують до ЄС.

Про це пише сьогодні Інтернет-видання EUobserver.

Видання наводить приклад лише 3 з 18-ти заборонених до в’їзду в США, російських чиновників, серед яких – один з колишніх слідчих Слідчого департаменту МВС Росії, підполковник Павел Карпов, полковник МВС Росії Артем Кузнєцов та колишній співробітник податкової інспекції Ольга Степанова.

Видання зазначає, що за даними веб-сайту “Зупинити недороканих!”, за період з 2007 по 2009 роки ці троє чиновників придбали нерухомості, автомобілів та предметів розкошу на загальну суму в 42 млн. дол.

EUobserver з посиланням на дані російської прикордонної служби стверджує, що ці чиновники досить часто відвідують країни ЄС.

Так, П.Карпов за період з 2004 року здійснив лише дві подорожі до США, у той раз як до країн ЄС – 17. Під час своїх подорожей чиновник відвідував Кіпр, Лондон, Париж, Лондон, Рим, Відень, Мілан.

А.Кузнєцов та О.Степанова жодного разу за цей період не відвідували США, однак також досить часто відвідували країни ЄС.

Видання зазначає, що Європейська служба зовнішніх дій поки не розглядає можливість заборони подорожей для російських чиновників, причетних до справи С.Магнітського, за американським досвідом, в той час, як 47 депутатів Європарламенту вже пообіцяли у листі на ім’я міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, що парламент не надасть своєї згоди на внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз між ЄС та Росією, якщо санкції не будуть запроваджені.

Як повідомляв УНІАН, С.Магнітський помер у в’язниці у листопаді 2009 року після 358 днів ув’язнення. У своїх показаннях перед смертю він обвинуватив у корупції низку представників силових відомств Росії.