ЄС стурбований надмірним застосуванням сили поліцією в Туреччині

Страсбург. 12 червня. УНІАН. Європейський Союз стурбований надмірним застосуванням сили поліцією в Туреччині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на сесії Європарламенту Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Кетрін Ештон.

“Минулої ночі турецька поліція почала суттєвий наступ для витіснення протестувальників з площі Таксім в Стамбулі. Інтенсивно використовувалися водяні гармати та сльозогінний газ. Жорстокі сцени були також в Анкарі та Із мірі. Є повідомлення про багато поранених. Ще раз, поліцейська тактика є найбільшою причиною стурбованості”, - сказала вона.

Верховний представник ЄС зазначила, що у вівторок ввечері мала телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини, а також, що вона уважно стежить за ситуацією в країні від самого початку протестів.

К.Ештон висловила співчуття родинам загиблих та постраждалих під час сутичок з поліцією і ще раз наголосила на необхідності проведення розслідувань щодо надмірного використання сили поліцією проти мирних демонстрантів.

Верховний представник ЄС зазначила, що зараз в країні відбувається посилення політичного протистояння. При цьому, вона висловила переконання в необхідності пошуку діалогу.

К.Ештон наголосила, що нинішній момент є дуже важливим для Туреччини, а також підкреслила потребу в посилення співпраці з країною.

“Наші відносини з Туреччиною дають нам унікальну можливість впливати – якщо ми використаємо її. Нам потрібна більшість усіх засобів, що ми маємо І, звичайно, Туреччині потрібно співпрацювати з нами. Для мене зрозуміло, що в цьому випадку співробітництво зараз є вдвічі більш потрібним”, - наголосила К.Ештон.