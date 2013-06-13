Лідери політгруп Європарламенту закликають Раду ЄС до конструктиву щодо бюджету на 2014-2020

Брюссель. 13 червня. УНІАН. Лідери політичних груп Європарламенту закликають Раду ЄС до конструктивної співпраці з питань бюджету на 2014-2020 роки.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі Європарламенту, про це лідери політичних груп заявили сьогодні під час Конференції президентів Європарламенту в Страсбурзі.

“Конференція президентів дуже розчарована небажанням Ради іти на компроміс, що не дозволило і досі досягнути згоди щодо багаторічного бюджету на 2014-2020 роки”, - зазначили у прес-службі.

Конференція Президентів підтвердила основні пріоритети Європарламенту при досягненні згоди щодо багаторічного бюджету, які у березні були підтримані 507 депутатами.

Серед цих пріоритетів — збільшення на 11,2 млрд. євро бюджету ЄС цього року; забезпечення гнучкості у розподілі бюджетних коштів по роках; запровадження можливості внесення змін до багаторічного бюджету під час його виконання; визначення термінів та шляхів запровадження власних ресурсів для бюджету ЄС.

Разом з тим, лідери депутатських груп Європарламенту висловити переконання у можливості досягнення рішення.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого цього року Європейська Рада досягла компромісу щодо проекту бюджету ЄС на 2014-2020 роки, і затвердила видатки в зобов’язаннях на рівні в 960 млрд. євро, у виплатах – на рівні в 908,4 млрд. євро.

Європарламент заявив, що не голосуватиме за цей проект бюджету без обговорення низки ключових питань, в тому числі, щодо можливості перегляду бюджету, а також без затвердження змін до бюджету 2013 року, які б покрили всі заплановані до виплати зобов’язання ЄС.