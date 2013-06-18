Брюссель. 18 червня. УНІАН. Депутати Молдови та ЄС поки не прогнозують дату скасування візового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вони заявили сьогодні на брифінгу по завершенню 10-го засідання Комітету міжпарламентського співробітництва Молдова-ЄС.

“Вважаю, що процес буде більш тривалим (ніж до кінця року – УНІАН) через низку проблем”, - сказав співголова Комітету, депутата парламенту Молдови Іон Хадарка.

“Про рішення питання говорити поки зарано”, - додала його колега, депутат Європарламенту Моніка Маковей (група народних партій, Румунія).

При цьому, співголова Комітету від Європарламенту зазначила, що за підсумками дводенного засідання депутати ЄС та Молдови закликали Єврокомісію представити доповідь про реалізацію другого етапу виконання Плану дій з лібералізації візового режиму на наступному тижні в рамках запланованого на 25 червня засідання Ради співробітництва ЄС-Молдова у Люксембурзі. .

Як зазначила М.Маковей, на сьогодні процес виконання Молдовою необхідних дій просувається “дуже добре”.

За підсумками засідання депутати також закликали Єврокомісію парафувати угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Молдовою до Вільнюського саміту “Східного партнерства” з тим, щоб якомога швидче розпочати її підготовку до підписання.