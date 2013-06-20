Немиря закликав лідерів ЄНП вимагати звільнення Тимошенко до підписання угоди з Україною

Брюссель. 20 червня. УНІАН. Заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря закликав лідерів Європейської народної партії (ЄНП) вимагати звільнення екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко до підписання угоди про асоціацію з Україною.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН телефоном з Відня, де взяв участь у надзвичайному саміті ЄНП.

“Я звернув увагу на те, що вже менше, ніж 6 місяців залишилося до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі, і те, що незабаром виповниться два роки, як Юлія Тимошенко перебуває за гратами. Я нагадав критерії, висловлені Радою ЄС від 10 грудня 2012 року, і закликав лідерів країн, які входять до ЄНП до того, щоб ці мови були вчасно виконані і, щоб вони сприяли цьому”, - сказав Г.Немиря.

Політик наголосив, що вважає неправильною позицію тих політиків в Європі, які на перше місце ставлять геополітичні питання.

“Я доніс до колег-учасників саміту позицію партії, яка була і закріплена зокрема на фракції “Батьківщина”, що партія виступає за підписання угоди і закликає європейські країни зробити все, щоб всі умови, необхідні для цього, включаючи і вирішення питання Юлії Тимошенко, її звільнення, були вчасно вирішені”, - сказав Г.Немиря.

Він зазначив, що разом з ним до Відня прибула і донька колишнього українського прем’єра – Євгенія Тимошенко, яка мала низку зустрічей в кулуарах саміту з його учасниками.

“Всі передавали побажання, і запевнили, що їх країни продовжать докладати зусилля, щоб звільнити Юлію Тимошенко”, - сказав політик.

Він також повідомив, що під час саміту були заслухані доповіді також по Словенії, Болгарії, Угорщині та Грузії, обговорено майбутнє засідання Європейської Ради, яке відбудеться наприкінці минулого тижня в Брюсселі, а також підготовку до виборів в Європарламент.