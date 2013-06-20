В ЄНП наголошують на несумісності ЗСТ з ЄС та членства в Митному союзі

Брюссель. 20 червня. УНІАН. Лідери Європейської народної партії (ЄНП) наголошують на несумісності для України створювати зону вільної торгівлі з ЄС та отримання членства в Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану.

Як повідомив заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря телефоном з Відня, про це йшлося на сьогоднішньому надзвичайному саміті ЄНП, що відбувся в столиці Австрії.

Він зазначив, що питання торговельних відносин було піднято в контексті останнього саміту “великої вісімки”, в документі, за підсумками його, йшлося про підтримку економічної інтеграції Росії з іншими країнами в регіоні на принципах Світової організації торгівлі (СОТ).

“Ця частина обговорювалася з точки зору можливих інтерпретацій, чи не означає така формула, що Сполучені Штати і ЄС фактично махнув рукою на Україну і примирився політично з тим, що вона буде в сфері економічної інтеграції з Росією”, - зазначив Г.Немиря.

За його словами, під час обговорення цього питання стало зрозуміло, що таким чином лідери ЄС та США підтримали ситуацію, яка вже існує в регіоні з наголосом на тому, що євро інтеграційні об’єднання краще робити за принципами СОТ.

“Було також підкреслено несумісність зони вільної торгівлі з участю в Митному союзі чи Євразійському економічному союзі”, - наголосив Г.Немиря.