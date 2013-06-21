В ЄС називають заяви про можливість дозволу Тимошенко лікуватися в Німеччині чутками

Брюссель. 21 червня. УНІАН. В ЄС називають заяви про можливість надання дозволу екс-прем'єр-міністру Юлії Тимошенко лікуватися в Німеччині чутками.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив високопосадовий європейський дипломат, відповідаючи на запитання про те, чи може надання такого дозволу розглядатися, як достатня передумова для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

“Ми дуже уважно стежимо за тим, що відбувається з Ю.Тимошенко”, - сказав дипломат.

Разом з тим він зазначив, що на сьогодні “є лише чутки чи натяки, які не базуються на фактичній інформації”.

Співрозмовник агентства також наголосив, що за розвитком ситуації навколо колишнього українського прем'єра уважно стежить не лише міністри закордонних справ країн-членів ЄС, але також Єврокомісія та Європарламент.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк після зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем заявив про те, що Президент повідомив його про проведення переговорів з європейськими партнерами про можливість направлення Ю.Тимошенко на лікування до Німеччини.

20 червня заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря в коментарі УНІАН відмовився коментувати цю заяву, зазначивши лише, що питання гуманітарного вирішення ситуації також розглядається в рамках діяльності місії Європарлемнту на чолі з Петом Коксом та Олександром Кваснєвським.