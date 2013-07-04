Брюссель. 4 липня. УНІАН. ЄС закликає всі сторони конфлікту в Єгипті повернутися до демократичного процесу.

Про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, текст якої передано УНІАН.

“Я уважно стежу за розвитком подій в Єгипті і знаю про глибоке розмежування в суспільстві, популярні заклики до політичної зміни та зусилля у посередництві до компромісу”, - зазначається у заяві.

“Я закликаю всі сторони швидко повернутися до демократичного процесу, включаючи проведення вільних та чесних президентських та парламентських виборів та схвалення Конституції у спосіб, що передбачає включення всіх учасників для того, щоб дозволити країні відновити та завершити демократичний перехідний процес”, - наголосила К.Ештон.

Верховний представник ЄС засудила усі акти жорстокості, а також передала свої співчуття рідним жертв та закликала сили правопорядку зробити все можливе для забезпечення життя та благополуччя громадян країни.

“Я закликаю всі сторони до максимального утримання. Європейський Союз залишається безумовно відданим підтримці народу Єгипту в його прагненнях до демократії та всебічного управління”, - наголосила К.Ештон.