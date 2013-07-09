ЄІБ надав 87 млн. євро кредиту на будівництво терміналу скрапленого газу у Вільнюсі

Брюссель. 9 липня. УНІАН. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав 87 млн. євро кредиту компанії Klaipedos Nafta на будівництво терміналу скрапленого газу у литовському порту Клайпеда.

Про це повідомляє сьогодні прес-служба ЄІБ.

Проект будівництва включає в себе створення плаваючого сховища та судна з ре газифікації, а також будівництво 18 кілометрів газопроводу для поєднання з литовською газотранспортною мережею.

Передбачається, що проект буде завершено до кінця 2014 року.

“ЄІБ активно просуває питання безпеки та диверсифікації в постачанні енергоресурсів. Тому ми особливо вітаємо цю угоду з Klaipedos Nafta, оскільки проект забезпечить стабільне постачання ключового джерела енергетики та посилить конкурентність Литви”, - заявив з цього приводу віце-президент ЄІБ Пін Ван Баллеком на церемонії підписання угоди.

“Кредит ЄІБ є життєво важливим для своєчасного будівництва необхідної інфраструктури вже до кінця наступного року”, - зазначив у свою чергу міністр енергетики Литви Ярослав Неверовіч