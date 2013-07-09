ЄС буде готовий підписати угоду з Україною, як тільки до цього буде готовий Київ

Брюссель. 9 липня. УНІАН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс спростував повідомлення в деяких ЗМІ про те, що Україна не підпише угоду про асоціацію з ЄС в нинішньому році.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у постійному представництві Литви при ЄС.

“Литва ніколи не мала сумнівів щодо здатності України підписати угоду про асоціацію на Вільнюському саміті “Східного партнерства” у листопаді. Водночас, ми постійно вказуємо на те, що це відбудеться, коли українська влада досягне адекватного прогресу в трьох сферах, в тому числі щодо виборів, вибіркового правосуддя та загальних реформ”, - навели у представництві слова міністра.

“Якщо Україна буде готова підписати угоду про асоціацію, ЄС також буде готовий”, - наголосив голова зовнішньополітичного відомства Литви.

Л.Лінкявічюс нагадав, що у травні цього року Європейська комісія схвалила проект рішення Ради ЄС про підписання угоди про асоціацію з Україною, щзо є технічним, але дуже важливим кроком, який продемонстрував готовність ЄС підписати угоду у листопаді.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою угоди про асоціацію — у 2008 році.

Наприкінці 2011 року сторони заявили про завершення переговорів, а 30 березня 2012 року парафували угоду.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки по Україні, в яких зазначила, що готова підписати угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на кінець листопада цього року за умови прогресу України в питаннях зміни виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.