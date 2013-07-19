Генсек Ради Європи закликає звільнити Навального до остаточного рішення суду

Брюссель. 19 липня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягленд закликає звільнити Олексія Навального до остаточного рішення суду.

Про це йдеться в його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я стурбований рішенням Кіровського суду, який визнав Олексія Навального та його співзахисного Петра Офіцерова винними в корупції, що привело до їх негайного ув’язнення до того, як рішення було оголошено остаточним. Пан Навальний не представляє явної загрози суспільству та не проявляє бажання уникнути правосуддя”, - заявив Т.Ягленд.

Генсек Ради Європи висловив переконання в тому, що О.Навальному має бути забезпечений чесний апеляційний процес.

“Я закликаю російську владу звільнити пана Навального до винесення остаточного рішення”, - наголосив Т.Ягленд.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня Ленінський районний суд Кірова визнав опозиціонер О.Навального та П.Офіцерова винними у розтраті майна підприємства “Кіровліс”.