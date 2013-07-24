Брюссель. 24 липня. УНІАН. 102 британських компанії наймали хакерів для отримання конфіденційної інформації, в тому числі через прослуховування телефонних розмов тощо.

Як повідомляє сьогодні британська Daily Mail, відповідний перелік компаній було передано Агентством з питань великої організованої злочинності Великобританії Комітету з питань внутрішніх справ британського парламенту.

Разом з тим, видання зазначає, що цей перелік на вимогу Агентства залишається не публічним. Доступ до нього мають лише члени Комітету з питань внутрішніх справ, при цьому сам перелік зберігається у “безпечній зачиненій кімнаті”, і постійно перебуває під наглядом.

За даними видання, спочатку Агентство вимагало навіть того, щоб доступ до документа було відкрито лише голові Комітету Кейт Вез, оскільки, на думку поліції, ця інформація може завдати шкоди комерційним інтересам відповідних компаній і, навіть, порушити їх права людини.

Водночас голова парламентського Комітету з питань внутрішніх справ заявив, що спробує знайти шляхи для оприлюднення переліку.

“Ті компанії, або окремі особи, які або інструктували приватних слідчих порушувати закони, або нічого не зробили, щоб зупинити це, повинні бути приведені до відповідальності”, - цитує газета К.Вез.