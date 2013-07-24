ЄІБ надав 1 млрд. євро кредитів на розвиток досліджень в Польщі

Брюссель. 24 липня. УНІАН. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав майже 1 млрд. євро кредитів на розвиток досліджень в Польщі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі банку.

Згідно з повідомленням, банк надав два крелити на загальну суму в 970 млн. євро на розвиток діяльності в сфері досліджень та розвитку в польських університетах та компаніях.

Перший кредит на суму а 490 млн. євро буде спрямований на фінансування грантів в сфері досліджень та розвитку, які надаватимуться Національним науковим центром та Національним центром досліджень та розвитку через відкриті тендери студентам та науковцям країни. Ці проекти, передусім, реалізовуватимуться в державних університетах та наукових центрах Польщі, а також в приватних компаніях.

Другий кредит – на 480 млн. євро – спрямований на надання допомоги дослідженням, що здійснюються всіма категоріями науковців майже в усіх дисциплінах, за винятком медицини та оборонної сфери.

Обидва проекти будуть реалізовані протягом 2013-2014 років.