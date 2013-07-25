Брюссель. 25 липня. УНІАН. Лідери ЄС висловили співчуття родинам загиблих в катастрофі поїзда в Іспанії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, Президент Єврокомісії Жозеф Мануел Баррозу у своєму зверненні на ім’я прем’єр-міністра Іспанії Маріано Рахой висловив свою глибоку печаль новинами про аварію потяга.

“Такі серйозні аварії з такою великою кількістю загиблих та поранених, - трагедія для Іспанії”, - написано у зверненні Президента Єврокомісії.

“Від себе особисто та від імені Європейської комісії я би хотів передати найщиріші співчуття та виловити нашу солідарність та підтримку родинам жертв та пораненим”, - зазначив Ж.М.Баррозу.

Свої співчуття висловив і Президент Європарламенту Мартін Шульц.

“Мені дуже боляче було дізнатися про аварію потягу поблизу Сант-Яго де Компостелла, яка забрала життя такої великої кількості людей”, - зазначив Президент Європарламенту.

Від імені парламенту він висловив свої співчуття родинам та друзям загиблих, а також іспанській владі.

Як повідомляв УНІАН, в результаті аварії потяга, що сталася ввечері 24 липня, щонайменше 77 осіб загинуло, 140 отримали поранення.