ЄС: конфлікт в Сирії має бути вргульовано політичним шляхом

Київ. 5 вересня. УНІАН. Міжнародне співтовариство має зосередитися на політичному врегулюванні сирійського конфлікту.

Таку думку висловив голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу сьогодні на брифінгу в рамках ”Саміту G20”, передає РІА «Новости».

”Європейський Союз упевнений, що зусилля мають бути зроблені на політичне врегулювання”, - сказав Баррозу.

Разом з тим голова Європейської ради Герман ван Ромпей відзначив, що на міжнародному співтоваристві лежить відповідальність за те, аби кровопролиття в Сирії було зупинене, а особи, відповідальні за застосуванням хімічної зброї, притягнуті до відповідальності.

”Чітка і рішуча реакція (з боку світової спільноти) має вирішальне значення”, - вказав ван Ромпей.

Він також переконаний, що військового рішення сірійського конфлікту не існує, врегулювання може бути досягнуте лише політичним шляхом.

”Немає військового вирішення (конфлікту) в Сирії. Рішення може бути лише політичним”, - сказав ван Ромпей.

На його переконання, світова спільнота повинна об`єднати зусилля в ООН, аби запобігти використанню хімічної зброї у світі.