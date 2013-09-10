В Європарламенті закликають призупинити угоду про обмін персональними даними з США

Брюссель. 10 вересня. УНІАН. В Європейському парламенті пролунали заклики припинити угоду про обмін персональними даними з США в рамках програми боротьби з тероризмом.

Як передає кореспондент УНІАН, такі заклики були здійсненні членами групи ліберальних партій у відповідь на появу інформації про те, що секретні служба США використовували для власних цілей інформацію про банківські трансфери з системи SWIFT.

“Якщо є хоча б найменші сумніви в тому, що влада США порушувала угоду, Комісії варто негайно ініціювати дії для призупинення дії угоди до отримання роз’яснень”, - заявив з цього приводу лідер групи ліберальних партій Європарламенту Гі Верхофстадт (Бельгія).

Комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом вже висловила стурбованість появою інформації про неналежне використання даних, що становлять банківську таємницю.

“Дуже стурбована повідомленнями про зв’язок між Угодою про Програму відстеження фінансування тероризму та Національним безпековим агентством США. Чекаю на роз’яснення від Вашингтону”, - написала вона в своєму Twitter’i.

ЄС та США підписали угоду про обмін даними, що можуть становити банківську таємницю, в 2010 році на умовах чіткого дотримання правил захисту персональних даних.