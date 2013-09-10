Брюссель. 10 вересня. УНІАН. ЄС вітає пропозиції щодо передачі сирійської хімічної зброї під міжнародний контроль.

Про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, текст якої передано УНІАН.

“Я вітаю пропозицію сирійському режиму передати його хімічну зброю та взяти її під міжнародний контроль”, - написано у заяві.

К.Ештон наголосила, що над цією пропозицією потрібно працювати якомога швидше , в тому числі, у розгляді питань, що стосуються безпечного збереження, верифікації та знищення.

“Я сподіваюсь, що такий розвиток подій сприятиме відновленню зусиль з пошуку політичного рішення сирійського конфлікту”, - наголосила Верховний представник ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Росія закликала Сирію передати свою хімічну зброю під міжнародний контроль з тим, щоб уникнути військових ударів по Сирії. Міністр закордонних справ Сирії Валід Муаллем вже заявив про готовність його країни піти на такий крок.