ЄС вітає пропозиції щодо передачі сирійської хімічної зброї під міжнародний контроль
Заява Кетрін Ештон
Брюссель. 10 вересня. УНІАН. ЄС вітає пропозиції щодо передачі сирійської хімічної зброї під міжнародний контроль.
Про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, текст якої передано УНІАН.
“Я вітаю пропозицію сирійському режиму передати його хімічну зброю та взяти її під міжнародний контроль”, - написано у заяві.
К.Ештон наголосила, що над цією пропозицією потрібно працювати якомога швидше , в тому числі, у розгляді питань, що стосуються безпечного збереження, верифікації та знищення.
“Я сподіваюсь, що такий розвиток подій сприятиме відновленню зусиль з пошуку політичного рішення сирійського конфлікту”, - наголосила Верховний представник ЄС.
Як повідомляв УНІАН, Росія закликала Сирію передати свою хімічну зброю під міжнародний контроль з тим, щоб уникнути військових ударів по Сирії. Міністр закордонних справ Сирії Валід Муаллем вже заявив про готовність його країни піти на такий крок.