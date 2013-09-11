Комісар Фюле наголосить на неприпустимості тиску Росії на країни “Східного партнерства”

Брюссель. 11 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле планує наголосити на неприпустимості тиску з боку Росії на країни “Східного партнерства”.

Як стало відомо власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, з такою заявою комісар планує виступити сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі під час обговорення останнього розвитку подій в країнах “Східного партнерства”.

За даними УНІАН, комісар планує зазначити, що неприпустимими з боку ЄС виглядатиме тиск у будь-якій формі, в тому числі, у вигляді зловживання цінами на енергоносії, створення штучних перешкод у торгівлі, військова співпраця та без пекові гарантії, або ж використання заморожених конфліктів у власних цілях..

Комісар планує зазначити, що такі дії є чітким порушенням Гельсінських принципів, закріплених в заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі, що відбулася в 1975 році у Гельсінкі.

Крім того, С.Фюле планує наголосити готовність ЄС підтримувати країни, що перебуватимуть від тиском.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Європарламенті відбудеться обговорення тиску Росії на країни “Східного партнерства”, а завтра депутати планують проголосувати за резолюцію.

Згідно зі спільним проектом резолюції, депутати планують назвати неприпустимим тиск Росії на країни “Східного партнерства” та закликати Єврокомісію та Європейську службу зовнішніх дій до підтримки країн “Східного партнерства”.