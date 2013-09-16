В МЗС побачили політичну волю в Києві та Брюсселі для підписання угоди про асоціацію

Київ. 16 вересня. УНІАН. У Міністерстві закордонних справ України констатують наявність політичної волі, як з українського боку, так і з боку ЄС щодо підписання Угоди про асоціацію під час саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі у листопаді поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Департаменту Європейського Союзу МЗС України Всеволод Ченцов сказав на щорічній конференції Української національної платформи Форуму громадянського суспільства «Східного партнерства» сьогодні в Києві.

«На сьогодні ми можемо констатувати присутність політичної волі з обох сторін щодо підписання Угоди про асоціацію під час Вільнюського саміту «Східного партнерства», - зазначив він.

Ченцов додав, що перші кроки до ухвалення Верховною Радою України євроінтеграційних законів вже зроблено, і в МЗС сподіваються, що такої динаміки парламент дотримуватиметься й надалі.

«З боку ЄС, на тлі активізації російського чинника, ми бачимо зміну погляду на ситуацію щодо підписання Угоди про асоціацію в більш широкому геополітичному контексті», - сказав він.

Водночас, з словами Ченцова, українська сторона не хотіла б, аби виконання Україною рекомендацій ЄС оцінювалися математично.

«Не треба плутати дипломатію з художньою гімнастикою, де виставляються бали», - сказав Ченцов.

Він висловив сподівання, що Україна зможе підтримати динаміку реалізації реформ після підписання Угоди про асоціацію з ЄС.