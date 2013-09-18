Україна та НАТО домовились про перезахоронення радіоактивних відходів

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Україна та НАТО підписали Імплементаційну угоду щодо безпечного перезахоронення радіоактивних відходів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, церемонія підписання відбулася сьогодні в штаб-квартирі НАТО за участі міністра екології та природних ресурсів України Олександра Проскур якова.

Імплементаційна угода між Кабінетом Міністрів України та НАТО з підтримки перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні має сприяти вирішенню проблеми екологічної реабілітації територій України шляхом ліквідації сховищ радіоактивних відходів, що виникли ще за часів колишнього СРСР унаслідок повсякденної військової діяльності у період між 1960 і 1990 роками та були залишені законсервованими до останнього часу.

Реалізація проектів, які виконуватимуться в рамках Імплементаційної угоди, надасть можливість вилучити радіоактивні відходи з непристосованих для цього сховищ та перезахоронити їх на спеціалізованих підприємствах, а також провести реабілітацію територій, на яких наразі розташовані ці сховища.

Як зазначили в Місії України при НАТО, це сприятиме зменшенню негативного впливу радіоактивних відходів на навколишнє середовище та населення, а також покращенню стану радіаційної безпеки в країні, у відповідності до норм МАГАТЕ.

Всі роботи стосовно перезахоронення радіоактивних відходів планується здійснити за рахунок НАТО. З цією метою країнами-членами Альянсу було започатковано Трастовий фонд, до якого поступово будуть залучатися внески країн-донорів проекту.

Відповідальність за виконання Імплементаційної угоди та управління проектами з боку української сторони нестиме Міністерство екології та природних ресурсів України в особі Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Імплементаційна угода набере чинності після її ратифікації Верховною Радою України.