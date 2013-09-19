Брюссель. 19 вересня. УНІАН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс наголошує, що Україна має розвіяти всі сумніви стосовно вибіркового правосуддя.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це міністр заявив в відеоінтерв’ю політичному мовнику ЄС vieuws.eu.

“Навіть ті, хто не дуже уважно стежить за ситуацією, знають справу колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Ця особиста справа стала лакмусовим тестом, символом верховенства права”, - сказав литовський міністр.

“Тож, вони (українці – УНІАН) мають вирішити це питання, розвіяти всі сумніви щодо вибіркового правосуддя”, - додав він.

Л.Лінкявічюс нагадав, що для підписання угоди про асоціації Україна має продемонструвати відчутний прогрес також в питаннях реформування законодавства про вибори та в здійсненні реформ у сфері юстиції і, передусім, щодо деполітизації Генеральної прокуратури.

“Вони розуміють все більше ситуацію, я сподіваюсь, я вірю, що вони дійсно зможуть зробити свій внесок і ми зможемо підписати угоду до листопада”, - сказав литовський міністр.