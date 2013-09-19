Україна має розвіяти всі сумніви стосовно вибіркового правосуддя
Наголошує міністр закордонних справ Литви
Брюссель. 19 вересня. УНІАН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс наголошує, що Україна має розвіяти всі сумніви стосовно вибіркового правосуддя.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це міністр заявив в відеоінтерв’ю політичному мовнику ЄС vieuws.eu.
“Навіть ті, хто не дуже уважно стежить за ситуацією, знають справу колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Ця особиста справа стала лакмусовим тестом, символом верховенства права”, - сказав литовський міністр.
“Тож, вони (українці – УНІАН) мають вирішити це питання, розвіяти всі сумніви щодо вибіркового правосуддя”, - додав він.
Л.Лінкявічюс нагадав, що для підписання угоди про асоціації Україна має продемонструвати відчутний прогрес також в питаннях реформування законодавства про вибори та в здійсненні реформ у сфері юстиції і, передусім, щодо деполітизації Генеральної прокуратури.
“Вони розуміють все більше ситуацію, я сподіваюсь, я вірю, що вони дійсно зможуть зробити свій внесок і ми зможемо підписати угоду до листопада”, - сказав литовський міністр.