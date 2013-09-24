Українські газові експерти в Брюсселі обговорюють підготовку до зими та реверс зі Словаччини

Брюссель. 24 вересня. УНІАН. Сьогодні українські газові експерти беруть участь у засіданні Газової координаційної групи ЄС в Брюсселі.

Як повідомила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі речник комісара з питань енергетики Марлін Холзнер, українські експерти були запрошені для того, щоб ознайомити європейських колег з розвитком газового сектору, рівнем готовності до зими підземних газових сховищ, а також питання безпеки постачання газу до ЄС.

Крім того, як стало відомо УНІАН, сьогодні ж українські експерти проведуть тристоронню зустріч з експертами Єврокомісії та Словаччини щодо реверсного постачання газу.

Втім, як стало відомо з дипломатичних джерел, сьогодні ніяких суттєвих рішень не очікується.

“Основні тезнічні питання вже давно зрозумілі. Залишились питання політичні, які не можуть бути вирішені на рівні експертів”, - зазначив в розмові з кореспондентом УНІАН представник Єврокомісії, який побажав залишитися неназваним.