Посол Австрії оптимістично оцінює можливість підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС

Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії в Україні Вольф Дітріх Хайм оптимістично оцінює можливість підписання в листопаді Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав журналістам у Харкові під час форуму, присвяченого питанням створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.

«Я дуже оптимістичний в цьому плані. Мені здається, що у нас всі необхідні елементи вже зібрані. Не йдеться про якесь диво, яке має раптом виникнути для того, щоб цей договір було підписано. Мені здається, що це справа і завдання тих 28 країн Європейського Союзу, які вирішують зараз, наскільки доцільно, і вирішать, я так думаю. Я дуже оптимістичний в цьому плані, з приводу підписання договору. Ось коли вони вирішать і почнуть далі вже працювати, це приведе до позитивного результату для всіх сторін, що беруть участь в процесі», - сказав Хайм.

Посол відзначив, що Австрія підтримує вимогу про виключення в Україні фактів виборчого правосуддя. На його думку, питання звільнення екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко перебуває в рамках виконання цієї вимоги.

Хайм сподівається, що Тимошенко буде звільнено, проте висловив сумнів, що це відбудеться до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який відбудеться наприкінці листопада 2013 року.

«Мені здається, що в даний час чекати точного звільнення Юлії Тимошенко до підписання цього договору не варто. Обговорюються й інші питання насправді сторонами, які беруть участь, до підписання його. Австрія, безумовно, підтримує те рішення Європейської ради, яке було прийнято ще наприкінці 2012 року, коли висувалися три основні вимоги до підписання такого договору. І однією з них, безумовно, було виключення виборчого правосуддя. Звільнення Юлії Тимошенко, загалом, перебуває в частині виконання цієї вимоги. Ми сподіваємося на те, що виборче право не діятиме в Україні, і Юлія Тимошенко буде звільнена», - сказав він.

При цьому посол відзначив необхідність проведення в Україні реформи судової системи.

«Безумовно, ми сподіваємося, що це питання буде вирішено позитивно. Мається на увазі питання про звільнення. Яким чином воно буде вирішено – це питання, яке має обговорюватися всіма задіяними і зацікавленими сторонами цього процесу і справи. Ми, безумовно, підтримуємо ту позицію, що була висловлена всіма міністрами закордонних справ Європейського Союзу. Вона стосується того, що в Україні не можна використовувати виборче право. У зв'язку з цим необхідно проводити реформу судової системи. Ми бачимо, що рух деякий є. Якісь закони вже було змінено, якісь перебувають зараз у процесі розгляду, обговорення. Ми сподіваємося, що, і тут наріжним каменем є закон про прокуратуру, буде посування і в цьому питанні. Ми сподіваємося побачити вже результати до наступного засідання, в якому братимуть участь міністри закордонних справ країн Європейського Союзу. Ця зустріч буде проведена в Люксембурзі 21 числа», - сказав Хайм.

Як повідомляв УНІАН, уряд України 18 вересня схвалив проект угоди з Євросоюзом про асоціацію з ЄС, яка передбачає створення зони вільної торгівлі. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в листопаді на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.