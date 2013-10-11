Фюле з оптимізмом дивиться на перспективи підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС

Комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле з оптимізмом дивиться на перспективи підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем.

“Я з оптимізмом дивлюсь на Вільнюський саміт”, - сказав Фюле.

Він високо оцінив позицію Януковича щодо необхідності вирішення питань, що залишились до саміту. Зокрема, це стосується питання виборчого законодавства, закону про прокуратуру та питання екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

За словами Фюле, він бачить, що в української влади є чітке розуміння, що потрібно робити.

Єврокомісар наголосив, що Україна продемонструвала дуже хороший прогрес, що наблизило її ще ближче до Євросоюзу.