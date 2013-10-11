ВР буде готова ратифікувати угоду про асоціацію з ЄС у стислі терміни після її підписання - Рибак

Верховна Рада буде готова ратифікувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом у стислі терміни після її підписання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Володимир Рибак під час засідання Національного круглого столу з питань європейської інтеграції.

Він зазначив: “Верховна Рада, спираючись на думку більшості, буде готова ратифікувати угоду про асоціацію у стислі терміни після її підписання”. Голова ВР наголосив, що перед парламентом на сьогодні стоїть завдання “розглянути принципово важливий пакет законопроектів”.

Він додав, що пріоритетного значення “ми надаємо реформі прокуратури та удосконаленню виборчого законодавства”.

Рибак підкреслив, що після отримання висновків Венеціанської комісії ВР розгляне ці законопроекти як першочергові ще до Вільнюського саміту. “Парламент так само готовий до прийняття законопроектів, спрямованих на реформування українських силових та правоохоронних відомств, міліції, Служби безпеки, створення державного бюро розслідування”.

Він висловив сподівання, що ці документи “будуть розглянуті конструктивно та вчасно прийняті”. “Ми розраховуємо, що такий законодавчий прогрес буде належно оцінений Євросоюзом та позитивно позначиться на схвалені політичного рішення щодо підписання угоди про асоціацію на саміті “Східного партнерства” в листопаді 2013 року”, - підкреслив він.

Рибак наголосив, що під час 2 і 3 сесії парламенту ухвалено 15 законів та інших законодавчих актів, що мають ключове значення для співпраці з Європейським Союзом.

Він підкреслив, що більшість законопроектів ухвалювалися конституційною більшістю в сесійній залі.